İmtahan nəticələrini tələbələr yoxlayır? - DİM AÇIQLADI

Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə imtahan nəticələrinin tələbələr tərəfindən yoxlanıldığı ilə bağlı iddialara münasibət bildirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, M.Abbaszadə bildirib ki, 2015-ci ildən başlayaraq markerlər kursu yaradılıb.

“Bu, yeni işdir. Bu kurslardan və imtahandan keçən namizədlər yoxlamaya buraxılır. Hər bir sualı iki marker yoxlayır. Bəli, markerlər arasında magistrlar da var. Biz dəfələrlə çağırışlar edirik və cavab isə əsasən gənclərdən gəlir”, - o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.