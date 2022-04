Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Consona, hökumət üzvlərinə və keçmiş Baş nazir Tereza Meyə sanksiya tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-in açıqlamasında qeyd edilib.

Nazirlik Britaniya hökumətinin Rusiyaya qarşı sanksiya çağırışlarını qəbuledilməz adlandırıb.

