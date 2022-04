2 il əvvəl yoxa çıxan qocanın çarpayısının altına baxdı - ŞOKA DÜŞDÜ: Bədəni.... / FOTO

Türkiyənin Manisa bölgəsində iki il əvvəl yoxa çıxan 73 yaşlı şəxsin cəsədi tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəribəsi budur ki, 73 yaşlı şəxsin cəsədi onun çarpayısının altından tapılıb. 73 yaşlı şəxsin təqribən 1-1,5 il əvvəl öldüyü güman edilir. Onun ölümü barədə araşdırma aparılır. Məlumata görə, 73 yaşlı şəxs evdə tək yaşayırmış. 2 il əvvəl evə baxış zamanı şübhəli vəziyyətə rast gəlinməyib.

Bir neçə gün əvvəl evə təkrar baxış zamanı 73 yaşlı şəxsin qohumları qoxu hiss edib və cəsədi müəyyən edib.

