“Ukraynaya qarşı müharibənin ikinci mərhələsi rəsmən başlayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Oleksiy Arestoviç belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya ordusu müharibənin ikinci mərhələsinə keçib. Arestoviçin sözlərinə görə, hazırki vəziyyətdə Rusiya ordusunun həmlələrini gözləmək lazım deyil, Ukrayna ordusu özü hərəkətə keçməlidir.

O bəyan edib ki, Ukrayna ordusunun həmlələri fəal müdafiə əhəmiyyəti daşıyır.

