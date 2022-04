“Rusiya Donetsk və Luqansk bölgələrini yer üzündən silmək istəyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, dünya ictimaiyyəti Rusiya ordusunun Xerson və Zaporojya bölgələrindəki əməllərinə etiraz etməlidir. Zelenskinin sözlərinə görə, ruslar yerli təşkilatların rəhbərlərinə güc tətbiq edir və humanitarı yardımları ələ keçirir. Zelenski Rusiya ordusunun Ukraynanın şərqində yeni hücuma hazırlaşdığını bildirib.

