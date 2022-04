Gənc müğənni Sübhi Abbas 3 dildə oxuduğu "Life Kaйф" adlı yeni mahnısını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, klip ilə birlikdə təqdim olunan bəstənin sözləri ifaçının özünə, mix-masteri isə Enkorxanla Trinotrueya aiddir. Ekran işinin rejissoru Elvin Elxan, rejissor asistenti isə Nicat Ağayevdir.

Xatırladaq ki, Sübhi Abbas aylar öncə "Səni mən" adlı klipini də yayımlamışdı.

