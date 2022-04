“Mariupolda hərbçilərimiz təslim olmayıb, hələ mübarizə aparır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın Baş naziri Denis Şmıqal belə açıqlama verib. O bildirib ki, Mariupol hələ də Ukrayna ordusunun nəzarəti altındadır və əsgərlər mübarizəni davam etdirir. Baş nazirin sözlərinə görə, Xerson şəhəri istisna olmaqla bütün bölgələr Ukrayna ordusunun nəzarəti altındadır.

“900-dən çox şəhər, qəsəbə və kənd Rusiya ordusunun işğalından azad edilib” - deyə Denis Şmıqal bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.