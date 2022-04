Məşhur kilsədə İNANILMAZ TAPINTI: Əsrlərlə gizli qalan daş tabutun içində kimin cəsədi var? - FOTOLAR

Fransanın Paris Notr-Dam kilsəsində tapılan sarkofaq açılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, daş tabutun 14-cü əsrə aid olduğu güman edilir. Elm adamlarının sözlərinə görə, 2019-cu ildə kilsədə baş vermiş yanğının fəsadlarının arada qaldırılması zamanı tapılan daş tabutun açılmasında məqsəd sarkofaq haqqında detalları üzə çıxarmaqdır. Müasir cihazların köməyi ilə daş tabutun içinə baxan elm adamları, sarkofaqı açandan sonra cəsədin cinsini və digər vəziyyətini müəyyən edəcək.

Elm adamları hesab edir ki, tabutun kilsədə olması, vəziyyəti onun məşhur şəxsə aid olduğuna işarə edir.

