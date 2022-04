Ali təhsilin doktorantura səviyyəsinə elektron sənəd qəbulu aparılır

Ali təhsil pilləsinin doktorantura səviyyəsinə sənəd qəbulu prosesi davam edir.

Metbuat.az-a Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, portal.edu.az vasitəsilə həyata keçirilən proses mayın 5-dək davam edəcək.

Sözügedən xidmət sayəsində “Təhsil Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemi”nə qoşulan ali təhsil müəssisələrinə və elmi təşkilatlara doktorantura pilləsi üzrə qəbul olmaq istəyən şəxslər “Şəxsi kabinet” vasitəsilə elektron formada müraciət edə və müraciət üzrə cari və növbəti addımları izləyə bilərlər.

Müraciətlərinə müəssisə tərəfindən müsbət rəy verilən şəxslər ingilis dili imtahanlarında iştirak etmək imkanı qazanacaqlar.

Qeyd edək ki, tələbələr müraciətin irəliləyişi, imtahan nəticələri və digər yeniliklər barədə vaxt itirmədən və olduğu yeri tərk etmədən öz “Şəxsi kabinet”ləri vasitəsilə məlumat əldə edə biləcəklər.

