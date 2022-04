Türk ordusu bölgəni belə bombalayır: Hava hücumunun görüntüləri yayımlandı - VİDEO

Ötən gecə Türkiyə ordusunun İraqın şimalındakı Metina, Zap və Avaşin-Basyan bölgələrində başlatdığı antiterror əməliyyatlarının görünütüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyinin yayımladığı görüntülərdə hava qüvvələrinin terrorçuların mövqelərini bombaladığı əks olunub. Məlumata görə, hərbi əməliyyatlara qırıcılar, helikopterlər, PUA-lar və digər hərbi vasitələr cəlb edilib. Komandolar artıq bölgəyə daxil olub.

Təyin olunan bütün hədəflər ələ keçirilib. Çox sayda terrorçu zərərsizləşdirilib.

