Luqansk valisi Sergey Gayday Rusiya ordusunun Kreminna şəhərinə girdiyini təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, hazırda şəhərdə küçə döyüşləri gedir. Buna görə də, əhalini təxliyə etmək mümkün deyil. Vali qeyd edib ki, rusların çox sayda zirehli texnikası şəhərdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.