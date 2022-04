Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi müharibədə həlak olan ukraynalı hərbçilərin adlarını və şəxsi məlumatlarını açıqlayıb.

Metbuat.az Tass-a istinadən xəbər verir ki, ilk dəfə dərc olunan siyahıda 23367 ukraynalı hərbçinin həlak olduğuna dair məlumatlar var. Ukrayna tərəfi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib.

Qeyd edək ki, Ukrayna tərəfi hələlik itkilərini açıqlamayıb. Ukrayna ordusundan bildirilib ki, itkilər müharibə başa çatandan sonra açıqlanacaq.

