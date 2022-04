Polisdən qaçan taksi sürücüsü narkotiklə saxlanıldı

Sosial şəbkələrdə yol polisinin “Saxla” əmrinə tabe olmayan taksinin əks olunduğu görüntülər araşdırılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yol polisi tərəfindən keçirilən tədbirlərlə həmin taksi avtomobili saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Aparılan araşdırmalarla taksinin sürücüsü - Masallı rayon sakini Aqil Məmmədovun üzərinə baxış zamanı şəxsi istehlak miqdarından artıq 2,268 qram narkotik maddə – heroin, 0,710 qram psixotrop maddə – metamfetamin və elektron tərəzi aşkar olunaraq götürülüb.



Faktla bağlı Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin İstintaq şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1 və 234.4.3-cü (Qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma) maddələri ilə cinayət işi başlanıb.

İstintaq hərəkətləri davam etdirilir.

