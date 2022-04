Kosmetoloq Şahnaz Quliyeva mükafatlandırıldı - FOTOLAR

On ilə yaxındır ki, kosmetologiya sahəsində çalışan həkim-kosmetoloq Şahnaz Quliyeva bu illər ərzində bir çox uğurlara imza atıb.

O, beynəlxalq konfrans, seminar və təlimlərdə iştirak edərək bilik-bacarıqlarını artırır və öz sahəsində uğurla tətbiq edir. Ş. Quliyevanın sözlərinə görə, həkimin ən böyük uğuru pasiyentlərin ona inanması və məmnunluğudur. Gələcək planları isə kosmetologiya sahəsində xarici ölkələrdə də tanınmaqdır.

Qeyd edək ki, Şahnaz Quliyeva "Reputation İnc." PR və Event şirkətinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə baş tutan "Global Woman Awards - 2022" tədbirində "The Successful Aesthetic Beauty Doctor" mükafatına layiq görülüb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.