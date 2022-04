Rusiya Bolqarıstan səfirliyinin bir neçə əməkdaşını ölkədən çıxarır.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.

Bolqarıstanın Moskvadakı səfiri Atanas Krıstin Rusiya XİN-ə çağırılıb və səfirliyin bir neçə əməkdaşının “arzuolunmaz şəxs” elan olunduğu barədə nota təqdim edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.