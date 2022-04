Yunanıstan Avropa Birliyinin sanksiyaları çərçivəsində Rusiya tankerini ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tankerin saxlanılması ilə bağlı detallar hələlik açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Yunanıstan 12 rus diplomatı ölkədən qovmuşdu.

