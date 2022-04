Ukraynada döyüşlərdə Rusiya ordusu yenidən ciddi itkilər verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusu məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüşlər zamanı Rusiya ordusunun 21-ci Qırmızı Bayraqlı qvardiyaçı Omsk-Novobut motoatıcı briqadasının bölməsi məhv edilib. Məlumata görə, məhv edilən bölmənin hissələri dəfələrlə beynəlxalq yarışlarda iştirak edərək mükafatlar qazanıblar.

