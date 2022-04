Oxçuçayın ermənilər tərəfindən çirkləndirilməsi davam edir - NAZİRLİK

Azərbaycanın Oxçuçay çayı ermənilər tərəfindən çirkləndirilməsi davam edir.

Metbuat.az "Trend"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəhbəri Umayra Tağıyeva deyib.

O bildirib ki, 2021-2022-ci illərdə Oxçuçayda 58 monitorinq keçirilib.

"Nazirlik tərəfindən Oxçuçay üzərində mütəmadi analizlər aparılıb. Analizlər çayın 3 müxtəlif istiqamətindən götürülüb. Su nümunələri üzərindən 150-dən çox, dib çöküntülərindən isə 180-dən çox nümunə götürülüb. Həmin nümunələr əsasında fiziki-kimyəvi analizlər aparılıb. Məlum olub ki, çayda çirklənmə normadan 5-7 dəfə çoxdur. Təəssüflər olsun ki, çirkələnmələr bu gün də davam edir. Çayda ağır metallar və digər çirkləndirici metalların çəkisi hazırda 5, 5-7 dəfə çoxdur", - U.Tağıyeva bildirib.

