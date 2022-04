“Ukrayna müharibəsində ikinci mərhələ başlayır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib ki, müharibənin yeni mərhələsinə başlamaq üçün artıq vaxtdır. Lavrov əlavə detallar barədə məlumat verməyib.

Ukrayna tərəfindən isə bildirilib ki, Rusiyanın məqsədi 4 bölgəni ələ keçirməkdir.

