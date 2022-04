Münəvvər Mustafazadə 15 ilə yaxındır ki, vizajist olaraq fəaliyyət göstərir.



Uğurlu fəaliyyətinə görə M. Mustafazadə "Reputation İnc." PR və Event şirkətinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə baş tutan "Global Woman Awards - 2022" tədbirində "The Talanted Make up Artist" mükafatına layiq görülüb.

Yaxın gələcəkdəki planları arasında ölkəmizdə Münəvvər Mustafazadə adı altında gözəllik mərkəzinin fəaliyyət göstərməsidir.

