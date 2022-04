Azərbaycan Kuboku: Yarımfinal oyunlarının təyinatları açıqlanıb

Azərbaycan Kubokunda 1/2 final mərhələsinin ilk oyunlarının bütün təyinatları müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sabah keçiriləcək təyinatlar aşağıda kimidir:

20 aprel (çərşənbə)

“Qəbələ” – “Qarabağ”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Rəhman İmami, Vüsal Məmmədov, Rauf Allahverdiyev

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov

Qəbələ şəhər stadionu, 17:30

“Zirə” – “Neftçi”

Hakimlər: Rauf Cabarov, Namiq Hüseynov, Cavanşir Yusifov, Vüqar Həsənli

Hakim-inspektor: Babək Quliyev

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 20:00

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.