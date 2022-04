Rusiya ordusu ələ keçirilən Xerson bölgəsinin Heniçesk şəhərində Vladimir Leninin heykəlini bərpa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmçinin şəhərdə SSRİ bayrağı asılıb. CNN televiziyası sosial mediada yayılan fotoların həqiqət olduğunu təsdiq edib.

Qeyd edək ki, Heniçesk şəhərindən Leninin heykəlləri 7 il əvvəl aradan qaldırılmışdı. Heniçesk şəhəri Leninin heykəlinin qaldığı son bölgə kimi tarixə düşmüşdü.

