Rusiyalı hərbçilər ələ keçirdikləri Mariupol şəhərində pusquya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərdə müqaviməti davam etdirən Azov batalyonunun hərbçiləri pusquya saldıqları rus hərbçilərin hamısını öldürüb. Hadisə ilə bağlı görüntüləri Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi paylaşıb.

Qeyd edək ki, ruslar Mariupolun böyük hissəsini ələ keçirsə də, bəzi məntəqələrdə gizlənən ukraynalı hərbçilər müqaviməti davam etdirir.

