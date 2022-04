Azərbaycan Kuboku: Bu gün ilk yarımfinal oyunları keçiriləcək

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, açılış matçı Qəbələdə eyniadlı komanda ilə "Qarabağ" arasında olacaq. Saat 17:30-da başlayacaq görüşü Kamal Umudlu idarə edəcək.

Digər görüşdə "Neftçi" "Zirə" ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək. Zirə İdman Kompleksinin stadionunda oynanılacaq qarşılaşmanın baş hakimi FIFA referisi Rauf Cabbarov olacaq.



Azərbaycan Kuboku, yarımfinal



İlk oyunlar

20 aprel (çərşənbə)

17:30. "Qəbələ" – "Qarabağ"

Hakimlər: Kamal Umudlu, Rəhman İmami, Vüsal Məmmədov, Rauf Allahverdiyev

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov

Qəbələ şəhər stadionu.

20:00. "Zirə" – "Neftçi"

Hakimlər: Rauf Cabarov, Namiq Hüseynov, Cavanşir Yusifov, Vüqar Həsənli

Hakim-inspektor: Babək Quliyev

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

Zirə İdman Kompleksinin stadionu.

Qeyd edək ki, cavab oyunları aprelin 29-da gerçəkləşəcək.

