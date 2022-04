Hərbçimiz Kəlbəcərdə MİNAYA DÜŞDÜ

Kəlbəcərdə Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu minaya düşüb.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə aprelin 19-da rayonun Ağcakənd kəndi istiqamətində qeydə alınıb.

Belə ki, müddətdən artıq hərbi xidmət hərbi qulluqçu Ayxan Camalzadə minaya düşüb.

Xəsarət alan hərbçimiz hospitala yerləşdirilib.

Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidməti "Report"a faktı təsdiqləyib.

Bildirilib ki, faktla bağlı Kəlbəcər Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29, 120.2.12-ci (Qəsdən adam öldürməyə cəhd, milli, irqi, dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə adam öldürməyə cəhd) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

