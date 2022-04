“Ukraynaya lazım olan bütün silahlar verilsəydi Rusiya ilə müharibəni çoxdan başa çatdırmışdıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib:

“Rusiyanın əlində olan silahlardan bizdə də olsaydı müharibə çoxdan başa çatmış olardı. Bizim ehtiyacımız olan və müttəfiqlərimizin sahib olduğu bütün silahları əldə edə bilsəydik sülhü təmin etmiş olardıq. Bu müharibədə Rusiya ordusu adını tarixə əbədi olaraq ən barbar ordu kimi yazdıracaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.