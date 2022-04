“Nə olursa olsun Rusiya ilə strateji əməkdaşlığımızı gücləndirəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çin xarici işlər nazirinin müşaviri Le Yuçeng açıqlama verib. O bildirib ki, iki ölkə arasındakı əlaqələr olduqca vacibdir:

“Beynəlxalq siyasətin istiqamətinin necə dəyişəcəyindən asılı olmayaraq, Çin qarşılıqlı maraqlar əsasında və insanların gələcəyi üçünRusiya ilə strateji koordinyasiyanı gücləndirməyə, iki ölkənin birgə maraqlarını birgə qorumağa davam edəcək”.

