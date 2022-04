Türkiyənin Bursa şəhərində həbsxana gözətçilərinin olduğu avtobusa hücum edilib.

Metbuat.az Trthaber-ə istinadən xəbər verir ki, yola yerləşdirilmiş partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsindəm 1 nəfər həlak olub. 4 nəfər yaralanıb. Daxili işlər naziri Süleyman Soylunun sözlərinə görə, partlayıcı qurğu uzaqdan idarə olunan cihazla işə salınıb.

Hadisəni törədən silahlının saxlanılması üçün axtarışlar davam edir. Yerli mənbələr hadisəni terror aktı kimi qələmə verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.