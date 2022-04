Mərdəkanda naməlum kişi meyiti tapılıb - FOTO

Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində 55-60 yaşlarında boyu 170 santimetr olan naməlum kişi meyiti tapılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

İlkin ehtimala görə mərhum tüfeyli həyat tərzi keçirən şəxs olub. Aparılan araşdırmalar zamanı onun şəxsiyyətini müəyyən etmək mümkün olmayıb.

Bu şəxsi tanıyanlardan, barəsində məlumatı olanlardan Xəzər Rayon Polis İdarəsinə, 012-554-22-22 və 055-270-24-34 nömrələrinə, həmçinin, Nazirliyin "102" Xidməti Zəng Mərkəzinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur.

