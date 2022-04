​İmamoğlunun həbsi tələb olunur

İstanbul Büyükşehir Bələdiyyə Başçısı Əkrəm İmamoğlunun 4 il 1 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi istənilib.



Metbuat.az "Sözcü"yə istinadən xəbər verir ki, Əkrəm İmamoğlunun 31 mart 2019-cu il seçkilərinin ləğvindən sonra mətbuat çıxışında YSK sədrini və üzvlərini təhqir etdiyi iddiası ilə mühakimə olunub.

Anadolu 7-ci Asliye Cəza Məhkəməsində keçirilən iclasda Əkrəm İmamoğlu iştirak etməsə də, vəkili Kamal Polat iştirak edib.

Qeyd edək ki, ləğv olunmuş seçkilərdə İmamoğlu 13 mindən çox səslə irəlidə idi.

