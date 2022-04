Bakıda yeniyetmə qız itkin düşüb

Bakıda 15 yaşlı qız itkin düşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində yaşayan 2007-ci il təvəllüdlü Məmmədova Nilüfər Elxan qızı 29 mart 2022-ci il tarixində yaşadığı evdən xəbərsiz çıxaraq itkin düşüb.

Onun barəsində məlumatı olan şəxslər Xəzər Rayon Polis İdarəsinə, 012-554-22-22 və 055-270-24-34 nömrələrinə zəng edərək məlumat verə bilərlər. Həmçinin, N.Məmmədovanın yeri barədə nazirliyin "102" Xidməti Zəng Mərkəzinə də zəng edərək məlumat vermək mümkündür.

