“Rusiya müzakirələr çərçivəsində Ukraynaya sənəd təqdim edib və indi Kiyev adminstrasiyasının cavabını gözləyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna heyəti müzakirələr zamanı tez-tez mövqe dəyişdirir. Peskovun sözlərinə görə, Ukraynanın belə mövqeyi danışıqların irəliləməsində çətinlik yaradır.

“Qəti və dəqiq ifadələrin yer aldığı sənədi Ukrayna tərəfində təqdim etmişik. Top onlarda. Cavab gözləyirik” - deyə Peskov bildirib.

