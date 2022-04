Rus iş adamı Putini SƏRT TƏNQİD ETDİ: Səhər ayıq başla oyana bilməyən generallar...

Rusiyanın tanınmış iş adamı, ən varlı insanlar arasında yer alan Oleq Tinkov Rusiya hakimiyyətini Ukrayna müharibəsinə görə sərt tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Rusiyanın Ukraynaya hücum etməsi barədə qərarı səhv idi:

“Bu çılğın müharibədən 1 nəfərin belə olsun fayda əldə etidiyini güman etmirəm. Məsum insanlar və əsgərlər həlak olur. Rusların 90 faizi müharibəyə qarşıdır. Ölkədə hər şey pis gedərkən ordu necə yaxşı ola bilərdi.Səhər ayıq başla qalxa bilməyən generallar indi ordunun necə pis vəziyyətdə olduğunu bildi”.

