Ukraynaya verilən silahlarla bağlı dəhşətli iddia: Avropa xaosa sürüklənə bilər

Qərb ölkələrindən Ukraynaya göndərilən silahlarla bağlı böyük narahatlıq var. Məsələ burasındadır ki, silahların naməlum qrupların hətta terrorçuların əlinə keçməsi ehtimalı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın rəsmi nümayəndələri CNN-ə açıqlama verib. Bildirilir ki, Ukrayna göndərilən silahlar Ukraynaya təhvil veriləndən sonra, silahların sonrakı aqibəti təqib edilmir. Silahların paylanılması məsələsi tamamilə Ukraynanın səlahiyyətindədir. İndiyə qədər külli miqdarda silahın neçə bölüşdürüldüyü məlum deyil. Ekspertlər hesab edir ki, bu silahlar sonrakı illərdə Avropa üçün daha böyük təhdidlər yarada bilər.

