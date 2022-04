Hüseyn Həsənov Azərbaycanın ucqar kəndinə getdi - Yenə hədiyyə paylayır / VİDEO

Rusiyada məşhurlaşan azərbaycanlı bloqçu Hüseyn Həsənov sosial eksperiment aparmaq üçün Azərbaycanın ucqar bölgələrindən birinə yollanıb.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, 21,1 milyon izləyicisi olan Hüseyn bunun üçün köhnə "Mercedes" avtomobili seçib. O, özü ilə "TikTok"da məşhurlaşan Aydanı da aparıb.

Yolboyu görüntüləri instaqramında paylaşan bloqçu bir çox insanların onu tanıdığını vurğulayıb. Hüseyn daha sonra internetin belə olmadığı ucqar kəndə getdiklərini bildirib. O əlavə edib ki, gecəni meşədə keçirəcəklər.

Həsənov "Tanımadığımız insanların qapısını döyəcəyik. Görək kim bizi qəbul edəcək və yemək verəcək. Həmin şəxs sonda çox yaxşı hədiyyə qazanacaq",- deyə söyləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.