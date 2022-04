NATO generalından ŞOK ETİRAF: Rusiya ilə müharibəyə hazır deyilik - "Utanırıq"

“NATO Rusiya ilə müharibəyə hazır deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Böyük Britaniyanın tanınmış generalı Sir Riçard belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukraynada müharibənin genişlənməsi nəticəsində NATO-nun müharibəyə daxil olmaması üçün hərbi alyans qabaqlayıcı tədbirlər görüb. General “NATO-nun Rusiya ilə müharibə aparmaqdan başqa seçimi var?” sualına belə cavab verib.

“Bu suala cavab verərəkən tərəddüd edirəm. Çünki, NATO ilə Rusiya arasında müharibədən yayınmağa səbəb hərbi alyansın buna hazır olmamasıdır. Biz bu vəziyyətdən utanmalıyıq”.

