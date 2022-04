"Süd vəzi xərçəngindən danışdıqda ağıla tək qadınlar gəlməməlidir. Kişilərdə də döş vəzi xərçənginə rast gəlinir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, onkoloq-cərrah, mammoloq Həqiqət Vəliyeva deyib.

O bildirib ki, az rast gəlinməsinə baxmayaraq, kişilərdə döş vəzi xərçəngi daha təhlükəli xarakter alır:

"Kişilərdə süd vəzi xərçəngi 80% hallarda genetik yolla yaranır. Bunu erkən müəyyən etmək qadınlara nisbətən daha asan olur. Çünki onlarda süd vəzi kiçik olur və hər hansı şişkinlik ya da dəyişkənlik olarsa rahatlıqla özünümüayinə ilə hiss edə bilərlər. Qadınlarda olduğu kimi, kişilərdə də süd vəzi xərçəngi zamanı axıntı olur. Kişilərdə süd vəzi xərçənginə daha yaşlı insanlarda rast gəlinir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.