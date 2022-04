Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə "Twitter" səhifəsində yazıb.

“Şarl Mişel bu gün Kiyevdədir. Biz Rusiyaya qarşı sanksiyalar, dövlətimizin müdafiə və maliyyə dəstəyi, həmçinin Aİ meyarlarına uyğunluğu ilə bağlı sorğunun cavablarını müzakirə etdik. Mənalı görüşə və həmrəyliyə görə ona təşəkkür edirəm”, - dövlət başçısı bildirib.

