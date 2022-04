Hesablama Palatası maliyyə hesabatlarına dair təkliflərini açıqlayıb

Bu gün Milli Məclisində Hesablama Palatasının 2021-ci ildəki fəaliyyətinə dair hesabatı ilə bağlı iclası keçirilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, iclasda Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov aparılan maliyyə auditlərinin tapıntılarının, eyni zamanda bu istiqamətdə analitik prosedurlara əsaslanaraq cari və növbəti illərdə dövlət sektoru üzrə maliyyə uçotunun aparılması üçün proqram təminatlarının unifikasiyasının həyata keçirilməsinin, mühasibat uçotunun aparılmasında ixtisaslaşmış kadrların artırılmasının, aparılmış dəyişikliklər barədə vaxtında məlumatlandırmaların təmin edilməsinin, həmçinin maliyyə hesabatlarının beynəlxalq təcrübəyə uyğun yoxlanılıb rəy verilməsi məsələlərinin diqqətə alınmasının vacibliyini vurğulayıb.

