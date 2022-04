Lavrovun adını telefonumda belə qeyd etmişəm - Çavuşoğlu

Türkiyənin xarici işlər naziriMövlud Çavuşoğlu Ukraynadakı müharibə ilə əlaqədar həm rusiyalı həm də ukraynalı həmkarı ilə telefonda danışmaqla yanaşı tez-tez mesajlaşdığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çavuşoğlu jurnalistin “telefonda onları hansı adla qeyd etmisiniz?” sualına belə cavab verib:

“Sergey Lavrov və Dmitri Kubelanın adını olduğu kimi ad və soyadları ilə qeyd etmişəm. Səhv olmasın deyə onların adını olduğu kimi qeyd etmişəm”.

Çavuşoğlunun sözlərinə görə, o həm Sergey Lavrov həm də Dmitri Kubelə ilə dostdur.

