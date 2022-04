Rusiya ordusu Mariupolu tamamilə ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin NTV televiziyası rus mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Rusiya mənbələrinin məlumatına görə, müdafiə naziri Sergey Şoyqu Mariupolun nəzarətə alındığı barədə xoş xəbəri Prezident Vladimir Putinə məruzə edib.

Qeyd edək ki, Mariupolun Rusiya ordusunun nəzarətinə keçməsi ilə bağlı nə Ukrayna, nə də Rusiyadan rəsmi açıqlama var.

Mariuopul şəhəri uzun müddət idi Rusiya ordusunun mühasirəsində idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.