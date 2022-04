Əl-Əqsa məscidində növbəti dəfə gərginlik yaşanıb.

Metbuat.az Trthaber-ə istinadən xəbər verir ki, İsrail polisi və fanatik yəhudilər məscidə basqın edib.

İsrail polisi basqına etiraz edən fələstinlilərə müdaxilə edib. Polis səs bombalarından istifadə edib. Asayiş keşikçiləri məscidin ərazisindəki fələstinliləri uzaqlaşdırıb. Polisin müdaxiləsindən sonra fanatik yəhudilər məscidə girib.

