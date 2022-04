Rusiyanın “LUKOYL” Publik Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Vahid Ələkbərov şirkətin Direktorlar Şurasının üzvü və şirkətin prezidenti postunu tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı TASS yayıb.

“Bu gün Direktorlar Şurasının sədrinə istefa ərizəsi ilə bağlı müraciət göndərib. Səhmlər onun tam nəzarəti altında deyil. Şirkətin səhmələrinin 3,12 faizi ona məxsusdur, onun səsvermə hüququ yoxdur", - şirkətdən bildiriblər.

