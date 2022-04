"Azərbaycanda karanetin rejimi ilə bağlı hazırda qüvvədə olan məhdudiyyətlərin ləğvi ilə bağlı təkliflər Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargaha göndərilib".

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in sədri vəzifəsini icra edən Vüqar Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, nəticələr yaxın müddətdə ictimaiyyətə açıqlanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.