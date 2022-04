“Ukraynadakı hərəkat NATO-dan gələn təhdidlər aradan qalxanda sona çatacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, xüsusi hərbi əməliyyatların məqsədi var və bu məqsəd yerinə yetiriləndən sonra dayanacaq:

“Bunlar arasında Donbasın əhalisinin qorunması, Ukraynanın silahsızlaşdırılması, faşistlərdən təmizlənməsi, NATO vasitəsilə Ukrayna torpaqlarından Rusiyaya qarşı təhdidlərin aradan qaldırılması var”.

