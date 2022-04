​Təmizkar şagird 10 uşağı xəstəxanalıq etdi

Türkiyənin Adıyaman bölgəsində orta məktəblərin birində qəribə hadisə baş verib.



Metbuat.az "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, şagirdin partasını təmizləmək üçün evdən gətirdiyi muriatik turşu (təmizləyici vasitə - red.) ilə xloru qarışdırması nəticəsində alınan qazdan 10 şagird zəhərlənib. Uşaqlar zəhərlənmə şübhəsi ilə xəstəxanaya aparılıb.

Hadisə nəticəsində ölən yoxdur.

Əlavə məlumat üçün bildirək ki, muriatik turşu və ağardıcını qarışdırdıqda zəhərli olan xlor qazına səbəb olacaq və hətta kiçik miqdarda olsa da, gözləri və burun yollarını qıcıqlandıracaqdır. Xlorla qarışdırıldıqda isə alınan məhlul ölümcül olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.