Təzyiqi normallaşdırır, arteriyaların keçiriciliyini artırır, fol turşusu verir. Bağırsaqları təmizləyir, yorğunluq, əsəb, gərginliyi azaldır, yuxunu tənzimləyir. Həmçinin anemiya, qanazlığı ilə mübarizə aparır.

Ona görə də dietoloq və həkimlər uşaqdan böyüyə hər kəsə hər gün balqabaq tumu yeməyi məsləhət görür.

Bəs hər gün balqabaq tumu yesək nə olar?

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının maarifləndirici videomaterialını təqdim edir:



