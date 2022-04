Avstraliya Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova sanksiyalar tətbiq edib.



Bu barədə Metbuat.az "TASS"a istinadən xəbər verir.

Bildirilib ki, Avstraliya 147 Rusiya vətəndaşına da qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

