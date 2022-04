Bakıda 11-ci sinif şagirdi vəfat edib.

Metbuat..az xəbər verir ki, "Gənc İstedadlar" Liseyində təhsil alan 17 yaşlı Vaqif Məmmədov qəfil ürəktutmadan dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.