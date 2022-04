Bakıdakı güclü külək nə vaxtadək davam edəcək? - AÇIQLANDI

Bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında 15-20 m/s sürətlə əsən şimal-qərb küləyi axşam zəifləyəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, bugünkü hava proqnoza görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 10-12° isti, gündüz 16-19° isti olacaq. Bakıda gecə 10-12° isti, gündüz 17-19° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70 % olacaq.

